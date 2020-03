The Division 2: orario di sblocco dell'espansione Warlords of New York

Warlords of New York sta per arrivare! La nuova espansione di Tom Clancy's The Division 2 uscirà ufficialmente domani (martedì 3 marzo) tuttavia coloro che hanno prenotato il pacchetto su PC potranno iniziare a giocare già nella giornata di oggi.

Insieme a Warlods of New verrà pubblicato l'aggiornamento gratuito 8, la dimensione dell'aggiornamento varierà in base alla presenza o meno del Title Update 7. In caso abbiate già installato correttamente il TU7, il peso della nuova patch sarà il seguente:

PC: 42 GB

PS4: 14-16 GB

Xbox One: 60 GB

In caso contrario invece lo spazio da liberare aumenta esponenzialmente:

PC: 60 GB

PS4: 114-118 GB

Xbox One: 70-74 GB

Per quanto riguarda invece l'orario di sblocco, questo seguirà fusi differenti su PC e console.

Warlods of New York orario di sblocco su PC

3am PT, 2 Marzo

6am ET, 2 Marzo

11am UK, 2 Marzo

Warlods of New York orario di sblocco PS4 e Xbox

12am PT, 3 Marzo

12am ET, 3 Marzo

12am UK, 3 Marzo

L'orario di attivazione su PC sarà il medesimo su Uplay ed Epic Games Store, su console è invece vincolato all'aggiornamento di PlayStation Store e Xbox Store previsto per le 01:00 del mattino ora italiana. Ubisoft ha offerto nel weekend il Free Play di The Division 2 per dare modo a tutti di scoprire il gioco proprio in vista dell'arrivo del nuovo DLC, al momento la fase di gioco gratuita è terminata ma non è escluso che nuove sessioni possano essere lanciate nel prossimo futuro.