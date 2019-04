The Division 2: la patch 2.1 è ora disponibile per il download

Ubisoft Massive ha pubblicato l'attesa patch 2.1 di The Division 2, ora disponibile per il download su PC, PlayStation 4 e Xbox One: il rollout è iniziato nella prima mattinata e terminerà nelle prossime ore.

Di seguito il changelog diffuso da Massive Entertainment, che svela nel dettaglio le migliorie apportate da questa nuova patch di Tom Clancy's The Division 2:

Risolto un bug che poteva causare il blocco degli NPC nemici in posa T quando uccisi

Corretto un problema legato all'Alveare Rianimatore

Risolto un bug che impediva di donare il Brand Set Gila Guard al progetto giornaliero Campus

Corretto un problema con i due 2 pezzi del Set Equipaggiamento Vero Patriota

Il team sapere di aver anche lavorato per migliorare le performance e ridurre i crash su PC, a questo proposto un nuovo set di Driver NVIDIA GeForce è ora disponibile per il download, specifico per i giocatori che riscontrano problemi con schede NVIDIA e DirectX 12.

Gli sviluppatori affermano che "continueranno a lavorare per apportare ulteriori bilanciamenti al PvP, al livello di difficoltà e bilanciare al meglio il Loot e le armi", confermando di ascoltare continuamente il feedback della community, ora più che mai fondamentale per risolvere tutte le problematiche del gioco.