The Division 2: la patch 2.1 risolverà i problemi endgame dei World Tiers

Attraverso il forum ufficiale di Ubisoft, gli autori di Massive Entertainment si dicono al corrente dei problemi riscontrati nell'endgame di The Division 2 e promettono di risolverne i più gravi con la patch 2.1 che sarà pubblicata nel corso dei prossimi giorni.

Gli interventi promessi dalla sussidiaria svedese di Ubi sono davvero tanti e spaziano dalla risoluzione dai bug nel drop delle munizioni alla modifica della gestione del Loot nella cosiddetta fase endgame legata al passaggio ai World Tier più avanzati, ossia le "evoluzioni della mappa" tramite i quali è possibile sbloccare sfide più impegnative.

Tra i correttivi che verranno apportati dai ragazzi di Massive Entertainment troveremo anche la chiusura delle falle riscontrate da chi, una volta raggiunto il World Tier 5, non riesce ad aggiornare i banchi da lavoro per la creazione di armi, elementi di equipaggiamento e innesti di livello avanzato.

Sempre grazie alla patch 2.1 sarà poi possibile superare il fastidioso problema dei blocchi saltuari del sistema di rianimazione e l'altrettanto poco simpatico bug in cui sono incappati molti Agenti della Divisione riusciti a ottenere l'intero set di armatura True Patriot. Non sappiamo, però, se il nuovo aggiornamento risolverà le criticità che hanno spinto gli autori svedesi a disattivare temporaneamente i progetti giornalieri e settimanali. Nell'attesa di scoprire la data e l'orario di arrivo di questo update su PC, PlayStation 4 e Xbox One, vi lasciamo alla nostra recensione di The Division 2 a firma di Alessandro Bruni.