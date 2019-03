The Division 2 PC: la versione digitale sparirà dai negozi terze parti dopo il lancio

La vendita delle versioni digitali per PC di Tom Clancy's The Division 2 subirà presto delle importanti limitazioni. A partire dal giorno di lancio - il 15 marzo - Ubisoft rimuoverà il gioco da tutti i rivenditori terze parti.

Ciò significa che realtà come Gamesplanet e Green Man Gaming non saranno più autorizzate a vendere le chiavi digitali del gioco. I due negozi sopramenzionati e molti altri si stanno adoperando in questi giorni per avvertire la propria clientela. Dal prossimo venerdì, quindi, tutti coloro interessati alla versione digitale di Tom Clancy's The Division 2 per PC dovranno necessariamente acquistarla da Uplay oppure da Epic Games Store. Ricordiamo che, a seguito del contratto in esclusiva stipulato con il neonato marketplace di Tim Sweeney, il titolo non verrà distribuito su Steam come avvenuto con il capostipite.

È importante chiarire che tutti i preordini effettuati fino ad ora verranno onorati. Ubisoft non ha ancora chiarito i motivi di tale decisione, che a conti fatti porterà i giocatori ad avere minor libertà di scelta. Ad esempio, The Division 2 non potrà essere acquistato neppure su Humble Store, noto rivenditore che devolve parte del ricavato in beneficenza.

Nella giornata di ieri Ubisoft ha svelato la dimensione della Day One patch che attenderà gli acquirenti delle edizioni fisiche del gioco su Pc, PlayStation 4 e Xbox One. A quanto pare, sarà decisamente grande!