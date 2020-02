The Division 2: nessun piano al momento per un porting su PS5 e Xbox Series X

Ubisoft ha annunciato ieri tante novità per The Division 2 tra cui l'arrivo della nuova espansione Warlords of New York e di una riedizione pacchettizzata del gioco. In questo piano di rilancio c'è spazio anche per porting destinati a PlayStation 5 e Xbox Series X? Sembra proprio di no.

Yannick Banchereau, Associate Creative Director di Ubisoft Massive, è stato intervistato dal Daily Star inglese in questa occasione ha dichiarato come attualmente lo studio non abbia piani per portare The Division 2 su PS5 e Xbox Series X: "posso dirvi che non stiamo facendo qualcosa per queste console e la loro uscita non rallenterà in alcun modo lo sviluppo dei prossimi contenuti di The Division 2. Attualmente stiamo lavorando sulle prossime espansioni e vogliamo fare del nostro meglio."

Questo non vuol dire ovviamente che le cose non possano cambiare nei prossimi anni, Ubisoft potrebbe pubblicare The Division 3 sulle console di prossima generazione o magari una riedizione aggiornata nel prossimo futuro, al momento in ogni caso non ci sono piani per convertire The Division 2 su PlayStation 5 e la nuova Xbox. Gli sviluppatori sembrano voler dar vita a una notevole quantità di contenuti per l'Anno 2 di The Division 2, ne sapremo di più nel corso dell'anno.