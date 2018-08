The Division 2: pre-order disponibile con accesso alla Private Beta

Ubisoft ha annunciato che il pre-order di The Division 2 è ora disponibile per le versioni Standard, Gold, Digital Ultimate, Dark Zone Collector's Edition e Phoenix Shield Collector's Edition.

I giocatori che prenoteranno una qualunque edizione del gioco guadagneranno l'accesso alla Private Beta, così come al pacchetto Difensore del Campidoglio. Il pacchetto include due oggetti in-game, ossia "Lullaby", un esotico shotgun SPAS-12, e la tuta Hazmat 2.0. I contenuti completi per ogni edizione comprendono:

Standard Edition: il gioco base, pubblicato in tutto il mondo il 15 marzo 2019.

La Gold Edition include il gioco Tom Clancy’s The Division 2, con 3 giorni di accesso anticipato a partire dal 12 marzo 2019 e il Pass Anno 1 che comprende 7 giorni di accesso anticipato a tutti gli episodi gratuiti dell’Anno 1, oltre a oggetti per la personalizzazione esclusivi, attività aggiuntive e altro.

La Digital Ultimate Edition include il gioco Tom Clancy’s The Division 2, con 3 giorni di accesso anticipato a partire dal 12 marzo 2019, il Pass Anno 1 e 3 pacchetti digitali aggiuntivi (Pacchetto Agente Elite, Pacchetto Servizi Segreti Battleworn, Pacchetto Primo Soccorritore).

Ubisoft ha anche svelato le Collector's Edition Dark Zone e Phoenix Shield, comprendente:

Il gioco Tom Clancy’s The Division 2, con 3 giorni di accesso anticipato a partire dal 12 marzo 2019 e contenuti digitali aggiuntivi tra cui il Battleworn Secret Service Pack.

Una statuetta Ubicollectibles alta 30cm di Heather Ward, un agente specializzato di Tom Clancy's The Division 2.

Altri oggetti fisici di pregio tra cui un Libro di Litografie, una Colonna Sonora selezionata e una mappa di Washington D.C., impacchettati tutti assieme in un lussuoso box.

La Phoenix Shield Collector’s Edition è disponibile per il pre-order solo su Ubisoft Store e include:

Il gioco Tom Clancy’s The Division® 2, con 3 giorni di accesso anticipato a partire dal 12 marzo 2019, il Pass Anno 1 e 3 pacchetti digitali aggiuntivi (Pacchetto Agente Elite, Pacchetto Servizi Segreti Battleworn, Pacchetto Primo Soccorritore).

Una statuetta Ubicollectibles© posabile in scala 1/6 di Brian Johnson, con strumenti ed equipaggiamento.

Altri oggetti fisici di pregio tra cui una custodia di metallo STEELBOOK© (esclusiva di Ubisoft Store), un Libro di Litografie, una Colonna Sonora selezionata e una mappa di Washington D.C.



In aggiunta Ubisoft ha presentato la statuetta Ubicollectibles di Brian Johnson, un ex-cecchino del dipartimento di polizia di Baltimora, ispirata a Tom Clancy's The Division 2. Piena di dettagli, questa statuetta mostra l'agente in una posa iconica, equipaggiato con un fucile da cecchino TAC-50C, l'arma tipica della classe specializzata sharpshooter, e pronto a difendere una Washington D.C. trasformata e caotica. La statuetta di Brian Johnson può essere combinata con quella di Heather Ward della Dark Zone Collector’s Edition.

Ricordiamo che The Division 2 sarà disponibile dal 15 marzo 2019 su PS4, Xbox One e PC.