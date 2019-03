The Division 2: le prime quattro ore di gameplay con Francesco Fossetti

Dalle pagine del nuovo canale YouTube di Everyeye on Demand, Francesco Fossetti affronta le prime quattro ore della campagna principale di Tom Clancy's The Division 2 per offrirci uno spaccato dell'esperienza di gioco che ci attende una volta varcata la soglia digitale del nuovo sparatutto di Ubisoft.

L'esperienza maturata dagli autori di Massive Entertainment con il precedente capitolo di questa famosa serie TPS, e l'insegnamento ricevuto a commercializzazione avvenuta con i numerosi aggiornamenti che ne hanno scandito il periodo post-lancio, è alla base del faticoso lavoro compiuto per erigere l'impalcatura narrativa, grafica e ludica di un'opera che ambisce a conquistare lo scettro di miglior Game as a Service del 2019.

L'approfondita prova fornitaci da Fossa dopo essersi arruolato tra le fila degli Agenti della Divisione di Washington D.C. ed aver compiuto le missioni delle prime quattro ore della storia, d'altronde, ci restituisce l'immagine di un progetto solido e capace, con l'opportuno supporto dei suoi ideatori, di reggere il confronto con gli altri esponenti del genere, specie se questi ultimi continuano a inciampare nelle critiche della community (qualcuno ha detto Anthem?).

A chi ci segue, ricordiamo che l'uscita di Tom Clancy's The Division 2 è prevista per il 15 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4. Come ogni buon GaaS che si rispetti, naturalmente anche il nuovo sparatutto free roaming di Ubisoft Massive coinvolgerà i suoi acquirenti con un supporto post-lancio particolarmente denso di appuntamenti tra Roccaforti di grado elevato, Incursioni, attività endgame inedite e modalità aggiuntive per le sfide da affrontare nella triplice Zona Nera di Washington D.C.