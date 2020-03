The Division 2: problemi di accesso e bug al lancio di Warlords of New York

Quest'oggi Ubisoft ha finalmente reso disponibile la nuova espansione di The Division 2, I Generali di New York, per tutti i giocatori PC. Purtroppo, il lancio non è andato affatto bene.

A giudicare dalle segnalazioni reperibili in rete e dai messaggi del supporto ufficiale, sono innumerevoli i giocatori che non riescono ad effettuare l'accesso. Il team sta lavorando da diverse ore per risolvere l'inconveniente, e stando alle ultime comunicazioni le criticità sembrerebbero in via di risoluzione. Quelli di accesso, tuttavia, non sembrano essere gli unici problemi, poiché è emerso anche un fastidioso bug che impedisce ai giocatori (quelli che sono riusciti ad entrare in partita) di interagire con i Leader della Community, una tipologia di personaggi non giocanti. Agli utenti che stanno riscontrando questo bug Ubisoft consiglia di riavviare il gioco ed effettuare il viaggio rapido verso la Safe House.

Ci auguriamo che tutti questi problemi vengano risolti in fretta, dal momento che durante la giornata di domani potranno accedere anche i giocatori PS4 e Xbox One. Per chi non lo sapesse, l'espansione I Generali di New York, venduta al prezzo di 29,99 euro, introduce una nuova linea narrativa, quattro nuovi distretti della Grande Mela, la possibilità di raggiungere il Livello 40 e un inedito sistema di Stagioni.