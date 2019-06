The Division 2: problemi all'IA e allo scaling dei danni dopo l'ultimo update

Gestire dei progetti a sviluppo continuo come Tom Clancy's The Division 2 non è affatto facile, viste le numerose variabili in gioco. Gli sviluppatori di Massive hanno già dovuto affrontare e risolvere diverse criticità in passato, e a quanto pare adesso sono costretti a rimboccarsi nuovamente le maniche.

Il Title Update 4 pubblicato la scorsa settimana non si è limitato solamente ad introdurre la nuova specializzazione del Gunner, ma ha portato con sé anche diverse problematiche. A giudicare della segnalazioni reperibili in rete, qualcosa sembra essere andato storto con il bilanciamento dell'intelligenza artificiale dei nemici, dal momento che questi ultimi hanno cominciato a comportarsi in maniera strana. In alcuni frangenti si trincerano nelle loro postazioni, in altri invece fanno esattamente l'opposto, caricando in maniera indiscriminata i giocatori. In un titolo fortemente basato sulle coperture non è il massimo. In aggiunta a ciò, anche lo scaling dei danni non sembra funzionare a dovere. Alcuni utenti affermano di essere stati uccisi in maniera istantanea da nemici che normalmente non sarebbero in grado di farlo.

La situazione non è tra le più rosee, pertanto ci auguriamo che il team di sviluppo intervenga il più presto possibile. Ne approfittiamo per ricordarvi che gli abbonati a Twitch Prime possono riscattare senza alcun costo aggiuntivo il pacchetto con gli oggetti da Baseball.