The Division 2: problemi su PlayStation 4, segnalato l'errore CE-34878-0

The Division 2 è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, tuttavia alcuni giocatori stanno segnalando la presenza di un fastidioso errore (codice CE-34878-0) che impedisce di giocare e in alcuni casi di avviare l'applicazione su PS4.

L'errore CE-34878-0 è un errore generico legato esclusivamente alla piattaforma Sony. Una possibile soluzione viene fornita dal sito del supporto Ubisoft: "Se si riceve un errore CE-34878-0 durante una partita, bisogna riavviare il gioco. Se il messaggio di errore CE-34878-0 continua, è probabile che le cause possano dipendere da ulteriori problemi presenti in console."

Una soluzione potrebbe essere quella di avviare PlayStation 4 in modalità provvisoria e tentare la ricostruzione del database, ma non è detto che questo tentativo possa fornire risultati convincenti. L'errore CE-34878-0 ha colpito anche Apex Legends e in passato giochi come Destiny 2, in tutti questi anni non è però mai stata trovata una causa vera e propria per questo codice errore su PS4.

Qualcuno di voi ha riscontrato questo bug con The Division 2 su PlayStation 4? In questo caso, come siete riusciti a risolvere? Aspettiamo le vostre testimonianze nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.