The Division 2: progetti giornalieri e settimanali disattivati temporaneamente

Nei giorni successivi alla pubblicazione di Tidal Basin, primo grande aggiornamento di contenuti per Tom Clancy's The Division 2, gli sviluppatori hanno scovato un exploit che permetteva agli utenti di ottenere le ricompense dei progetti giornalieri e settimanali più di una volta.

Nella giornata di ieri, nel tentativo di porre rimedio a questa problematica - potenzialmente in grado di alterare gli equilibri dell'ecosistema di gioco - Ubisoft Massive ha effettuato un riavvio d'emergenza dei server. L'operazione, per fortuna, è durata solamente 15 minuti, ma non si è rivelata sufficiente ad eliminare l'exploit, che alla riattivazione dei server risultava ancora presente. Per questo motivo, mentre lavorano per trovare una soluzione definitiva al problema, gli sviluppatori hanno deciso di disabilitare temporaneamente i progetti giornalieri e settimanali. Ubisoft Massive ha promesso di tenerci informati in tempo reale sullo stato dei lavori, ma nel frattempo, dovrete necessariamente rinunciare ad affrontare questi incarichi, fonte di mod, schemi, materiali e altri utili oggetti.

L'exploit legato ai progetti non è l'unica gatta da pelare per gli sviluppatori. La comunità non sembra affatto soddisfatta della gestione del loot del World Tier 5, nuova porzione del mondo di gioco inserita con l'ultimo aggiornamento. Come se non bastasse, è anche apparso un bug che riduce la frequenza di ottenimento delle munizioni delle Signature Weapon.