The Division 2: la nuova patch migliorerà il PvP e il loot della Zona Nera

Risolti i problemi endgame dei World Tiers di The Division 2, gli autori di Ubisoft Massive promettono di migliorare il multiplayer del loro sparatutto a mondo aperto con delle importanti modifiche al loot della Zona Nera e alle sfide offerte dalla modalità PvP.

La nuova patch è infatti disponibile sui server di test e interviene su diversi elementi del sistema di gioco, con aggiustamenti alla gestione dell'equipaggiamento nelle fasi avanzate dell'avventura singleplayer e, soprattutto, delle ottimizzazioni e "ricalibrature" al loot ottenibile esplorando le Zone Nere di Washington D.C. insieme al proprio Agente digitale. In funzione di questo aggiornamento, i giocatori dovranno aspettarsi del bottino più potente e, al tempo stesso, più contaminato, dovendo perciò rischiarne l'estrazione con maggiore frequenza.

Secondo quanto riferito dagli utenti e dai giornalisti di settore che hanno sperimentato le novità di questo update, la modifica più interessante della patch riguarda il "Time to Kill" delle attività PvP gravitanti attorno alla Zona Nera: grazie a questo cambiamento, l'abbattimento degli altri Agenti della Divisione dovrebbe risultare più difficile, ampliando così le possibilità tattiche offerte dal titolo.

Il lancio del nuovo update di The Division 2 dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi giorni o, al più tardi, a inizio maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La speranza degli appassionati dello shooter a sviluppo continuo di Ubisoft Massive è che, grazie a questa patch, vengano risolti alcuni dei problemi della Zona Nera descritti anche da Andrea Zaffina nel nostro speciale su The Division 2.