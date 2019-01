The Division 2: i Raid saranno disponibili solo dopo il lancio

Mathais Karlson è intervenuto ai microfoni di Arekkz Gaming e, in qualità di Creative Director di Tom Clancy's The Division 2, ha spiegato che i Raid non saranno disponibili al lancio ma arriveranno solo a commercializzazione avvenuta tramite un aggiornamento gratuito.

Stando a quanto descritto dall'alto dirigente di Massive Entertainment, nella fase conclusiva dello sviluppo del progetto gli autori della sussidiaria svedese di Ubisoft hanno voluto concentrarsi sugli elementi che interesseranno maggiormente gli utenti nel corso della campagna principale.

Il periodo di assenza delle nuovissime Incursioni a otto giocatori, comunque, sarà relativamente breve, assicura Karlson specificando che gli Agenti della Divisione di Washington D.C. potranno affrontare questa particolare tipologia di missioni cooperative di alto livello molto presto. Per la maggior parte degli utenti, l'uscita dell'aggiornamento che porterà in dote i primi Raid avverrà ancor prima di aver concluso le missioni dell'avventura singleplayer e le attività iniziali delle Zone Nere.

L'uscita di Tom Clancy's The Division 2 è prevista per il 15 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Oltre alle prime Incursioni, gli aggiornamenti post-lancio introdurranno anche delle mappe inedite per il multiplayer competitivo e delle sfide aggiuntive da affrontare sia in singolo che in cooperativa nelle pericolose Zone Nere.