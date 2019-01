The Division 2 riceverà diversi contenuti gratuiti post lancio

Sembra che Ubisoft abbia intenzione di supportare Tom Clancy's The Division 2 piuttosto a lungo, visto il recente annuncio del Senior Producer Tony Sturtzel ai microfoni di The Koalition, di voler lanciare diversi contenuti gratuiti anche dopo il lancio del gioco.

Stando a Sturtzel, il titolo al momento dell'uscita avrà disponibili solamente due modalità per il PvP e poche mappe, ai quali nel tempo verranno poi affiancati nuovi elementi, peraltro in maniera gratuita come già annunciato da Ubisoft tempo fa.

"Il nostro obiettivo è quello di far uscire il gioco con pochi elementi, costruiti unicamente per rappresentare la miglior esperienza PvP. I giocatori però possono aspettarsi il lancio di diversi nuovi elementi in futuro, dopo aver completato la campagna, tra cui nuove missioni incentrate sulla storia, ed espansioni comprendenti nuove mappe, a dimostrazione del nostro impegno di tenere la community impegnata ed attiva".

Parte della strategia della software house, come ammesso dal produttore, è quella di far completare ai giocatori la main story, prima di lanciarsi sulle modalità online, da cui probabilmente la scelta di far uscire il gioco con così poca scelta per quanto riguarda l'online.

La campagna single player di The Division 2 avrà una durata di circa 40 ore, ed il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 15 marzo. Per ingannare l'attesa potete leggere la nostra anteprima del PvP e della Zona Nera.