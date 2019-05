The Division 2: risolto il bug che impediva il passaggio al World Tier 5

Nel corso dei lavori di manutenzione dei server di The Division 2 che si sono svolti questo pomeriggio, i ragazzi di Massive Entertainment ha risolto alcuni fastidiosi bug che inficiavano l'esperienza di gioco.

Tanto per cominciare, hanno corretto un problema che impediva ad alcuni giocatori di avanzare nel World Tier 5 e un altro che invece rendeva impossibile l'accesso all'incarico classificato del Nelson Theater. Inoltre, gli sviluppatori hanno affermato di aver completato la distribuzione della toppa commemorativa destinata a coloro che sono riusciti a completare il raid Operazione Ore Buie durante la prima settimana di disponibilità (dal 16 al 23 maggio). Alcuni, infatti, non l'avevano ricevuta e quest'oggi sono stati ricompensati retroattivamente.

Massive, inoltre, ha colto l'occasione per farci sapere che l'aggiornamento 3.1 (ancora privo di una data d'uscita certa) includerà alcuni miglioramenti al comportamento dei personaggi non giocanti. Domani 29 maggio alle ore 17:00, invece, andrà in onda un nuovo State of the Game, durante il quale verrà fatto il punto della situazione sullo stato e il futuro del gioco. Tom Clancy's The Division 2, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente, gli Agenti della Divisione hanno scoperto una Loot Cave ricca di equipaggiamenti rari.