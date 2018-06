The Division 2 sarà ambientato a Washington D.C. e includerà balestre e lanciagranate?

Tra i protagonisti della conferenza di Ubisoft, fissata per le ore 22:00 di domani 11 giugno, ci sarà sicuramente Tom Clancy's The Division 2. Il titolo è stato annunciato diverse settimane fa, ma è ancora avvolto nel mistero. Grazie al materiale promozionale trapelato in rete abbiamo tuttavia scoperto qualche interessante dettaglio in anticipo.

Nelle scorse ore è apparsa su Reddit la foto di un poster del gioco che campeggia nel Convention Center di Los Angeles. A giudicare dall'immagine, The Division 2 sarà ambientato a Washington D.C., capitale degli Stati Uniti d'America. Si vede chiaramente il profilo del famoso obelisco e il Capital Building a lato.

I tre personaggi imbracciano differenti armi, ovvero il fucile da cecchino CDX-TAC e due completamente inedite per la serie, che i fan hanno già identificato: un lanciagranate Milkor M321 6-shot 40mm e la balestra Excalibur Vortex. Potete ammirare la fotografia in calce a questa notizia.

Restiamo in attesa di annuncio ufficiale da parte di Ubisoft, per il quale fortunatamente non dovremo attendere ancora molto. La sua conferenza si svolgerà alle ore 22:00 di domani 11 giugno. Restate sintonizzati su queste pagine, vi terremo aggiornati in tempo reale.