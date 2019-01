The Division 2 sarà distribuito anche su Epic Store, ma non su Steam

Ubisoft ha comunicato i marketplace digitali presso cui la versione PC di Tom Clancy's The Division 2 verrà distribuito. Tra i rivenditori selezionati non compare il nome di Steam, il marketplace di Valve che fino a poco tempo fa godeva sostanzialmente del monopolio sul mercato PC.

Il gioco, al contrario, arriverà su Epic Store, la piattaforma gestita dagli autori del celeberrimo Fortnite, ed in passato creatori della saga di Gears of War. Ubisoft ha inoltre affermato di essere in collaborazione con Epic per il lancio su PC di altri, non meglio specificati, giochi prodotti dalla compagnia francese. Ovviamente, The Division 2 sarà acquistabile anche su uPlay, la piattaforma ufficiale di Ubisoft.

Dopo anni di dominio incontrastato, sembra che la casa di Gabe Newell debba ora ben guardarsi dalla minaccia portata da Epic Store, che dopo tanti anni potrebbe finalmente ricoprire il ruolo di "opposizione" all'interno del mercato digitale PC. Epic ha lanciato la sua piattaforma da poco, ma lo ha fatto partendo subito col botto: assicurandosi dei lanci esclusivi (come quello di Journey) e regalando interessanti titoli gratuiti ai giocatori, tra cui citiamo Hades, Subnautica e Super Meat Boy. Tutto questo - ha dichiarato Tim Sweeney nelle scorse settimane - è stato fatto appunto per portare una sana competizione tra i rivenditori digitali.

Ricordiamo ai lettori che Tom Clancy's The Division 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 15 marzo. Recentemente è trapelata online la data della beta privata del gioco.