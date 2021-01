The Division 2: sbloccate l'uniforme di Leon nell'evento crossover con Resident Evil

Al termine dello showcase dedicato Resident Evil Village è stata annunciata una sorpresa anche per i possessori di Tom Clancy's The Division 2, il celebre looter-shooter di Ubisoft.

Come potete osservare tramite il filmato che trovate in cima alla notizia, la compagnia francofona ha stretto una collaborazione con Capcom per dare il via ad uno speciale evento crossover all'interno di The Division 2, volto a celebrare il 25° anniversario del franchise di Resident Evil. Dal 2 al 15 febbraio sarà dunque possibile, semplicemente loggando all'interno del gioco, sbloccare l'iconica uniforme di Leon Kennedy da poliziotto del Racoon City Police Department. Durante le due settimane di tempo, i giocatori che scenderanno in campo a Washington D.C. potranno collezionare altre skin tratte dalla serie survival horror, applicabili sia ai personaggi che alle armi.

Si potrebbe trattare di un ottimo passatempo nell'attesa che giunga il 7 maggio 2021, data nella quale Resident Evil Village arriverà sugli scaffali di tutto il mondo nei formati PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One (con upgrade gratuito alle versioni next-gen). Capcom ha pubblicato una demo esclusiva su PlayStation 5, ed ha mostrato per la prima volta il gioco in azione nel suo video gameplay di debutto.