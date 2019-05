The Division 2: gli scatti di Cristiano Bonora sui canali social di Ubisoft!

Se ci seguite attivamente, allora sapete già chi è Cristiano Bonora. Il talentuoso fotografo virtuale ha già collaborato con la nostra redazione realizzando degli scatti stupendi in giochi come Marvel's Spider-Man, Metro Exodus, Assassin's Creed Odyssey e God of War.

Dai primi piani di Kratos e Atreus all'angelo di New York, passando per le ambientazioni devastate della Russia post-atomica. Il suo lavoro è eccezionale ed è stato notato anche dai vertici di Ubisoft. Nel corso dei prossimi 3 mesi, sui canali social della compagnia francese verranno pubblicati ben 48 scatti realizzati da Cristiano nella Washington DC scossa da guerra e pandemia di Tom Clancy's: The Division 2. Le fotografie sono state scattate su PlayStation 4 Pro con l'ausilio del Photo Mode incluso nel gioco, e fanno parte del progetto "A photographer journey". Vi consigliamo di seguire il profilo Instagram del gioco per non perdervi nessuno degli scatti in arrivo in arrivo. In calce a questa notizia ne trovate alcuni già pubblicati.

Se il lavoro di Cristiano Bonora vi affascina, allora vi consigliamo di seguirlo su Instagram e Facebook, dove porta avanti l'iniziativa Vertical Gaming Photography.