The Division 2 in sconto a 10 euro su PC, PS4 e Xbox One in attesa di Warlords of New York

In attesa dell'arrivo dell'espansione Warlords of New York, le alte sfere di Ubisoft decidono di lanciare una nuova iniziativa promozionale per consentire a tutti gli interessati di acquistare una copia digitale di The Division 2 a soli 10 euro su PC, PlayStation 4 o Xbox One.

La nuova offerta è rivolta a chi si avvicina solo adesso all'ambizioso sparatutto a mondo aperto di Ubisoft Massive e desidera ripercorrere la storia degli Agenti della Divisione di Washington DC prima di valutare l'acquisto dell'espansione che darà inizio all'Anno 2 del titolo.

Da oggi 12 febbraio, e fino alla sera del 3 marzo, è perciò possibile rimpolpare la propria ludoteca con una copia digitale di The Division 2 spendendo all'incirca 10 euro su qualsiasi piattaforma. Sia su PlayStation Store che su Ubisoft Store, ad esempio, il kolossal sparatutto di Massive Entertainment è proposto al prezzo speciale di 9,99 euro, mentre su Xbox Games Store è possibile acquistare una copia del gioco spendendo 10,49 euro. L'edizione proposta comprende sia l'avventura originaria che tutti i DLC, gli update gratuiti e gli aggiornamenti che hanno caratterizzato l'Anno 1 del titolo.

Sempre fino alla sera del 3 marzo 2020, su tutti gli store digitali è disponibile uno sconto del 33% sul prezzo dell'edizione Warlords of New York di The Division 2 che comprende il gioco base e i futuri contenuti che saranno veicolati dal Season Pass dell'Anno 2. Tutto questo, mentre Ubisoft conferma che, per il momento, non c'è nessun piano legato al porting per PS5 e Xbox Series X di The Division 2.