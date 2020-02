The Division 2 in sconto su Ubisoft Store: il gioco in vendita a soli 3 euro!

In attesa della pubblicazione dell'espansione Warlords of New York, Tom Clancy's The Division 2 è protagonista di un'offerta promozionale decisamente interessante.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile acquistare il titolo con uno sconto pari addirittura al 95% del prezzo di listino. Su Ubisoft Store, The Division 2 può essere acquistato, nella sua Standard Edition, al prezzo di soli 3 euro. Segnaliamo ai videogiocatori interessati che la promozione resterà tuttavia attiva solamente per un periodo di tempo molto limitato. La scadenza dell'iniziativa è infatti fissata per la giornata di lunedì 17 febbraio, alle ore 17:00.

Esordito sul mercato videoludico lo scorso 15 marzo 2019, The Division 2 è ambientato in una Washington D.C. sull'orlo del collasso. Quest'ultima è stata infatti colpita dal dramma dell'epidemia, ma anche da alluvioni e tempeste. In questo universo distopico, i giocatori dovranno fare quanto in loro potere per cercare di difendere ciò che resta della città e della società e dei civili che risiedevano le cuore degli Stati Uniti d'America.



Per tutti i giocatori che desiderano maggiori informazioni sulla produzione a firma Ubisoft, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye sono disponibili diversi approfondimenti tematici oltre che, ovviamente, la nostra recensione di The Division 2, a cura di Alessandro Bruni.