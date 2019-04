The Division 2: scoperto un easter egg su Spider-Man

Come la maggior parte dei giochi open world, anche The Division 2 è pieno di curiosità e segreti da scoprire, e sembra che un utente abbia scoperto proprio nelle ultime ore, uno sfizioso easter egg dedicato a Marvel's Spider-Man, il titolo di Insomniac sull'Arrampicamuri.

Nel videogioco è infatti presente uno degli zaini di Spider-Man, che nel titolo a lui dedicati sono sparsi per New York e contengono alcune ricompense. Spesso, tali zainetti, sono attaccati al muro con delle ragnatele, ed è proprio uno di questi ultimi che si trova nascosto all'interno di The Division 2.

Una volta scoperto il riferimento sono già partite alcune teorie su come The Division 2 e Spider-Man siano ambientati nello stesso universo, ma più probabilmente si tratta semplicemente di un divertente modo di "dare il cinque" ad Insomniac Games per l'ottimo titolo sviluppato, visto il grande successo che ha ottenuto.

La presenza dello zainetto di Spidey però siamo sicuri che spronerà i giocatori a mettersi alla ricerca di ulteriori easter egg e vista la vastità del mondo, è possibile che nel prossimo futuro vengano alla luce molti altri interessanti riferimenti. Cosa si nasconderà nel mondo di gioco di The Division 2? Non ci resta che aspettare la prossima scoperta. Se voleste mettervi anche voi alla ricerca di indizi vari, The Division 2 è in offerta fino al 23 aprile, mentre recentemente è stata diffusa la patch 2.1 di The Division 2.