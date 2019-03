The Division 2: selettore FOV e auto-corsa in arrivo con le future patch

Tom Clancy's The Division 2, come ogni titolo a sviluppo continuo che si rispetti, è destinato ad espandersi e migliorarsi con la pubblicazione di nuovi aggiornamenti. In un recente post affidato al sub-reddit ufficiale, Ubisoft ha svelato alcune delle funzionalità che verranno introdotte nel gioco in futuro.

Gli sviluppatori svedesi hanno spiegato che introdurranno un selettore per il campo visivo (field of view). Si tratta di un'opzione alla quale gli utenti PC in particolare sono molto legati, e che solitamente non manca in nessuno sparatutto. Siamo felici di sapere che verrà presto introdotta anche in The Division 2. Nel lungo post di Ubisoft non vengono menzionate piattaforme specifiche, pertanto è molto probabile che tale opportunità verrà introdotta su tutte quante. I giocatori console, invece, possono aspettarsi l'aggiunta di un'opzione per l'auto-corsa del personaggio. In aggiunta a ciò, in futuro verranno corretti i problemi legati alle luci stroboscopiche e verrà modificato il colore dei nomi dei membri del clan (non saranno più gialli).

Purtroppo, nessuna di queste novità ha una data di lancio precisa, sappiamo solamente che verranno introdotte con i prossimi aggiornamenti. L'ultima patch di The Division 2 è stata pubblicata venerdì 22 marzo a seguito di una manutenzione programmata, e ha risolto una serie di bug che impedivano l'ottenimento dei punti esperienza Clan e il reset giornaliero/settimanale per tutti i giocatori offline. Se avete appena cominciato a giocare, sappiate che tra le nostre pagine trovate un guida che vi spiega come guadagnare crediti velocemente. Se siete ancora in dubbio sull'acquisto, allora vi consigliamo di leggere la recensione di Tom Clancy's The Division 2 a cura del nostro Alessandro Bruni.