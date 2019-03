The Division 2: server offline per tre ore, in arrivo una patch

I canali social di Massive Entertainment confermano di aver dato inizio alle ore 9:30 di questa mattina, 14 marzo, al periodo di manutenzione programmata dei server di Tom Clancy's The Division 2 in vista della commercializzazione ufficiale del titolo prevista per domani.

Chi ha prenotato l'ultima epopea sparatutto di Ubisoft e ha potuto scaricare e giocare al titolo con tre giorni di anticipo sulla data di lancio, di conseguenza, prima di ritornare a "pacificare" le strade digitali di Washington D.C. dovrà attendere la conclusione di questa fase di manutenzione che, salvo imprevisti dell'ultimo momento, dovrebbe protrarsi per non più di tre ore e concludersi tra le ore 12:00 e le ore 12:30 di oggi, tanto su PC quanto su PlayStation 4 e Xbox One.

Sempre dalle pagine del profilo Twitter ufficiale di The Division 2, gli sviluppatori svedesi ci informano della volontà di lanciare una "piccola patch" durante la manutenzione dei server: tale aggiornamento dovrebbe risolvere alcuni bug minori riscontrati dai giocatori, senza cioè apportare delle modifiche sostanziali all'esperienza con modalità e sfide aggiuntive. Per quelle, infatti, ci sarà da attendere la pubblicazione del gioco, prevista per venerdì 15 marzo su PC e console, e conseguentemente l'inizio della fase di supporto post-lancio che si protrarrà per tutto il 2019 con espansioni gratuite.