The Division 2: ci sono più di 1000 sviluppatori al lavoro?

Lo scorso giovedìha annunciato che Tom Clancy's The Division 2 si trova attualmente in fase di sviluppo. Nelle scorse ore, invece, sono emerse alcune indiscrezioni decisamente interessanti sulla lavorazione del gioco.

In sede di annuncio la casa francese non ha svelato molte informazioni, specificando che queste arriveranno nel corso del prossimo E3 che si svolgerà dal 12 al 15 giugno a Los Angeles. Sappiamo tuttavia che ad assistere Massive Entertainment ci sono altri studi Ubisoft, come Reflections, Red Storm Entertainment, Annecy, Shanghai, Bucarest e, secondo Kotaku, anche Sofia.

Già da solo, il numero dei team coinvolti basterebbe a dare un'idea ben precisa della scala del progetto, ma una fonte anonima ha rivelato a GameReactor.eu un altro dettaglio: a quanto pare, ci sarebbero ben 1000 sviluppatori al lavoro sul gioco. Un PR di Ubisoft, interrogato sulla faccenda, si è limitato a bollarlo come "un rumor che preferiamo non commentare", pertanto non lo ha né confermato né smentito.

Alla luce di ciò, non possiamo considerarla un'informazione certa, ma probabilmente non è poi tanto lontana dalla verità. Ubisoft sembra davvero intenzionata a fare le cose per bene. Dopotutto, come ha specificato a margine dell'annuncio, il primo capitolo era solo l'inizio di qualcosa più grande. Staremo a vedere, voi cosa ne pensate? Secondo altre voci, Tom Clancy's The Division 2 potrebbe essere pubblicato entro aprile 2019.