The Division 2: niente Specializzazioni con la Stagione 9, ma è pronto il PTS

Con l'autunno dello scorso anno, il team di Ubisoft aveva promesso un rinnovo delle Specializzazioni in The Division 2 e svelato il sistema Expertise di The Division 2, in arrivo con la Stagione 9 dello shooter.

Ora, tuttavia, i piani della software house sono cambiati, come confermato da un nuovo messaggio condiviso sui canali social del titolo. Come potete verificare in calce a questa news, gli autori di The Division 2 hanno infatti deciso di posticipare ulteriormente l'intervento relativo alle Specializzazioni, che ora arriverà "più avanti" nel corso dell'anno. Anche per scoprire nuovi dettagli sulla Stagione 9 sarà necessario attendere. In virtù degli "eventi internazionali" - il riferimento è evidentemente alla guerra in Ucraina - il team Ubisoft è infatti restio a condividere specifici dettagli su contenuti o data di lancio della prima stagione dell'Anno 4.



Per ingannare l'attesa, tuttavia, il team di The Division 2 ha confermato che a breve sarà inaugurato il PTS. Il preload, nello specifico, prenderà il via già nella giornata di oggi, mercoledì 31 marzo, a partire dalle ore 16:00 del fuso orario italiano. Il tutto andrà poi live alle ore 11:00 in punto della giornata di domani, venerdì 1 aprile. Il focus di questo PTS, confermano gli autori, sarà quello di testare una nuova modalità di gioco per The Division 2.