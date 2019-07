The Division 2: Episodio 1 Spedizione nei sobborghi di D.C. arriva il 23 luglio

Ubisoft ha annunciato che l'Episodio 1 di Tom Clancy's The Division 2, intitolato Spedizione nei sobborghi di D.C., sarà disponibile dal 23 luglio per i possessori del Pass Anno 1 e dal 30 luglio per tutti gli altri giocatori.

Episodio 1 – Spedizioni nei sobborghi di D.C., che porterà la battaglia fuori dalle strade di Washington D.C., includerà nuove ambientazioni esplorabili e il prosieguo della trama dopo la sconfitta del boss finale di Tidal Basin. I giocatori dovranno investigare sulle sorti di un convoglio perduto nel corso di due nuove missioni principali:

Accampamento White Oak : gli Agenti della Divisione eseguono un’operazione d’attacco ben pianificata contro l’accampamento presidenziale, con l’obiettivo di consegnare alla giustizia il presidente traditore Andrew Ellis;

: gli Agenti della Divisione eseguono un’operazione d’attacco ben pianificata contro l’accampamento presidenziale, con l’obiettivo di consegnare alla giustizia il presidente traditore Andrew Ellis; Zoo Nazionale Manning: Emeline Shaw, leader degli Outcast, ritiratasi dopo la sconfitta subita a D.C., è ora rintanata nello Zoo per recuperare le forze. Gli Agenti sono sulle sue tracce, pronti a reprimere la ripresa degli Outcast sul nascere.

L'Episodio 1 introdurrà anche una nuova esperienza di gioco, denominata Spedizioni: i giocatori accederanno al Kenly College, luogo in cui sono stati persi i contatti con un convoglio militare carico di risorse di vitale importanza. Quando ricevono quella che sembra essere l’ultima trasmissione del convoglio, gli Agenti organizzano una spedizione per trovare i superstiti. Le Spedizioni saranno divise in 3 Ali. Ciascuna ala avrà un tema specifico e si svolgerà su base settimanale. Completando tutte le ali i giocatori accederanno a una stanza dei tesori esclusiva ricca di ricompense.

Le novità, in ogni caso, non si fermano affatto qui, poiché l'aggiornamento introdurrà anche due Incarichi Classificati nel Central Aquarium di Washington e nel NSA Site B13 (solo per i possessori del Pass Anno 1), oltre a nuove armi ed equipaggiamenti:

Un’arma esotica: Fucile Testuggine

Un pezzo di equipaggiamento esotico: Guanti cablati BT

Due armi: LMG Stoner e Carbine 7

L'uscita di Episodio 1: Spedizione nei sobborghi di D.C., ribadiamo, verrà lanciato il 23 luglio per i possessori del Pass Anno 1 e il 30 luglio per tutti gli altri giocatori. Prima di lasciarvi, ricordiamo che The Division 2 è l'Offerta della settimana sul PlayStation Store.