The Division 2: spettacolare trailer della versione Xbox One X

L'attesissimo Tom Clancy's The Division 2 supporterà appieno le funzionalità aggiuntive offerte dalla potente Xbox One X, che sono state mostrate in un nuovo spettacolare trailer che ci dà una prima idea su come sarà visivamente il gioco sull'ammiraglia di casa Microsoft.

Nel video viene posta molta enfasi sulla risoluzione che raggiunge i 4K con supporto all'HDR, anche se per quanto rigurda la fluidità di gioco siamo ancora fermi sui 30 FPS. Potete farvi un'idea della bellezza visiva del videogame guardando il trailer in questione in calce alla news.

The Division 2 sarà disponibile a partire dal 15 Marzo, data in cui sarà rimosso da tutti gli altri store online e venduto in esclusiva unicamente su Epic Games Store e Uplay, scelta che ha sollevato alcune polemiche da parte della community. In ogni caso, i preordini effettuati da qualunque rivenditore saranno onorati senza problemi.

Ubisoft ha inoltre annunciato una corposa day one patch di The Division 2 per i giocatori che acquisteranno la versione fisica del gioco: le dimensioni del videogame una volta scaricato il Title Update, saranno di circa 48-52 GB per le versioni Xbox One e PC e di 88-92 GB per quelle PS4.

Tutte le altre informazioni che potete desiderare sul gioco le potete trovare sulla nostra anteprima di The Division 2 con Francesco Fossetti.