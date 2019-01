The Division 2: spunta online un nuovo video di gioco sulla Zona Nera

Dalle pagine del canale YouTube di Digs trapela un nuovo, interessante video di gioco dedicato alla Zona Nera di Washingdon D.C., l'area che farà da teatro alle battaglie multiplayer competitive tra gli Agenti e i Rinnegati di Tom Clancy's The Division 2.

Come illustrato dagli stessi autori di Massive Entertainment nel corso di questi mesi, nel faticoso percorso di sviluppo intrapreso dalla sussidiaria svedese di Ubisoft per dare forma al progetto e superare le problematiche e le incongruenze del primo capitolo della serie di The Division si è tenuto conto dei suggerimenti e, perchè no, delle critiche mosse dalla community.

In questo nuovo filmato di gioco, ad esempio, possiamo notare l'adozione di un inedito sistema di looting e di gestione dell'inventario all'interno della bolla digitale della Zona Nera, due degli aspetti più richiesti dagli appassionati.

Tra le altre novità che sperimenteremo ci sarà poi l'introduzione dei Raid per squadre da otto giocatori, delle Specializzazioni (con tante abilità inedite), delle ambientazioni "dinamiche" (in grado cioè di cambiare in funzione alle scelte operate dagli utenti nelle missioni singleplayer o nel free roaming) e, sempre per quanto riguarda la Zona Nera, un diverso approccio alle sfide contro i Rinnegati e nuove attività da portare a compimento sia da soli che cooperando con gli altri Agenti in multiplayer.

In calce alla notizia trovate il link per ammirare i nuovi scampoli di gameplay di The Division 2, ma prima vi ricordiamo che il nuovo sparatutto tattico di Ubisoft è atteso al lancio per il 15 marzo di quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.