The Division 2 Stagione 11, un altro rinvio: la soluzione ha causato un grosso problema

Come ricorderanno i giocatori del titolo Ubisoft, il mese di febbraio si era aperto con l'annuncio di un rinvio della Stagione 11 di The Division 2, determinato da un problema con la localizzazione dei nuovi contenuti.

Messisi immediatamente al lavoro per risolvere l'inconveniente, tuttavia, gli sviluppatori di Massive sono incappati in una problematica ancora più grave. Con un messaggio affidato a Twitter, il team di The Division 2 ha rivelato di non essere al momento in grado di apportare alcun tipo di aggiornamento al gioco. L'intervento che avrebbe dovuto correggere i problemi di localizzazione ha infatti compromesso il sistema di compilazione di nuove build.

"Stiamo lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile. - scrive la software house - Abbiamo fatto importanti progressi nel corso delle ultime 96 ore, riuscendo a ripristinare alcuni elementi critici del sistema, e condivideremo una timeline in merito alla risoluzione definitiva non appena disponibile". Nel frattempo, l'entità del danno rende purtroppo impossibile autorizzare un'estensione dei contenuti della Stagione 10 all'interno di The Division 2.



Ai giocatori in attesa del lancio della Stagione 11 di The Division 2 non resta che attendere nuove comunicazioni in merito. Massive promette di aggiornare la community con un nuovo comunicato nel corso della giornata di domani.