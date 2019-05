The Division 2 è un successo su PC, vendite su console al di sotto delle aspettative

Avendo pubblicato il suo più che positivo report finanziario legato all'ultimo quarto dell'anno fiscale 2018-2019, Ubisoft ha diffuso alcune interessanti informazioni riguardo alle performance di vendita del suo più recente looter-shooter, Tom Clancy's The Division 2.

Stando a quanto apprendiamo, il nuovo gioco sviluppato da Ubisoft Massive ha complessivamente soddisfatto le aspettative di vendita della compagnia transalpina, che si dichiara fiera di aver consegnato ai giocatori un'esperienza valida e sfaccettata che può ad oggi porsi come il benchmark per il genere looter-shooter.

Tuttavia, viene precisato come le prestazioni su console del titolo non abbiano pienamente rispettato le previsioni aziendali. Secondo il punto di vista di Ubisoft, questo è dovuto al fatto che gli sviluppatori hanno creato un ambiente di gioco più competitivo di quanto l'utenza media si sarebbe potuta aspettare.

Per quanto riguarda le vendite su PC, invece, The Division 2 non ha deluso affatto le aspettative, riuscendo sostanzialmente a pareggiare il già grande successo del suo predecessore sulla piattaforma. La compagnia dichiara inoltre che le vendite avvenute direttamente su Uplay sono risultate essere dieci volte tanto quelle del primo capitolo. Uno scenario che si poteva ampiamente prevedere considerando che, a differenza del capostipite del franchise, The Division 2 non è stato pubblicato su Steam (ma è invece arrivato su Epic Games Store, con cui Ubisoft va molto d'accordo nei tempi recenti).

Trattandosi di un Game as a Service, Ubisoft è convinta che il gioco continuerà ad evolversi in maniera efficace e riuscirà a raggiungere numeri di vendita ancor più soddisfacenti su tutte le piattaforme. A tal proposito, vi ricordiamo che è atteso a breve il nuovo aggiornamento dello sparatutto con cui saranno introdotti i raid da 8 giocatori.