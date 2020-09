The Division 2: niente upgrade per PlayStation 5 e Xbox Series X?

Durante il pre-show della conferenza Ubisoft Forward, Massive Entertainment ha presentato il nuovo aggiornamento di The Division 2, The Summit, una nuova modalità cooperativa endgame nella quale i giocatori dovranno sopravvivere in un grattacielo alto 100 piani e colmo di nemici da abbattere.

Le novità per Tom Clancy's The Division 2 però non finiscono qui: sempre durante l'Ubisoft Forward gli sviluppatori dello sparatutto hanno confermato che il videogioco sarà perfettamente funzionante sulle console di nuova generazione grazie alla retrocompatibilità. Questa conferma sta però facendo sorgere il dubbio ai fan circa l'arrivo di un ipotetico upgrade tecnico (gratuito o a pagamento) per PlayStation 5 e Xbox Series X. La conferma che il gioco si limiterà a girare sulle console dell'attuale generazione potrebbe infatti essere una conferma indiretta dell'assenza di un upgrade, almeno nel periodo di lancio delle due macchine next-gen, anche se non è da escludere che un'operazione del genere possa essere fatta nel corso del prossimo anno, magari in concomitanza con il lancio della nuova espansione e dell'Anno 3.

Ne approfittiamo per segnalarvi che durante la conferenza Ubisoft ha annunciato molti titoli di rilievo e molto attesi dai fan, come Immortals Fenyx Rising e Scott Pillgrim vs The World. Vi ricordiamo infine che il lancio di The Summit è previsto per il 22 settembre e che questa modalità può essere giocata gratuitamente per tutti i giocatori che hanno acquistato l'espansione The Warlords of New York.