The Division 2: gli sviluppatori sono al corrente del bug nel drop delle munizioni

Se negli ultimi tempi, giocando a The Division 2, avete notato un significativo calo nei drop delle munizioni per le Signature Weapon, tranquilli, non siete soli. L'aggiornamento di The Division 2 di venerdì scorso infatti, sembra aver apportato cambiamenti, ma anche qualche bug.

Diversi giocatori hanno infatti riportato una rarità piuttosto strana e frustrante per quanto riguarda per l'appunto le Signature Ammo. Si tratta di un tipo di munizioni speciali, utilizzabili con le Signature Weapons attraverso il sistema delle specializzazioni. Il loro drop è ovviamente raro, ma ne uscivano sempre abbastanza per poter usare tali armi diverse volte durante una missione.

Negli ultimi giorni invece, il drop si è fatto estremamente meno frequente, tanto da aver costretto i giocatori a segnalare il problema a Ubisoft. Gli sviluppatori hanno confermato di essere al corrente della situazione, e che i loro team stanno cercando di trovare una soluzione al problema.

Se dovesse rivelarsi di un bug di poco conto, potrebbe essere risolto con un aggiornamento anche nel corso di questa stessa settimana. Staremo a vedere. Anche voi avete riscontrato questo bug?

Per saperne di più sul gioco nel frattempo, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di The Division 2. Che ve ne pare del titolo di Ubisoft?