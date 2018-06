The Division 2: tante informazioni e dettagli su trama, ambientazioni e meccaniche

In occasione dell’Electronic Entertainment Expo, Ubisoft ha annunciato un nuovo capitolo di una delle sue serie più acclamate e vendute di sempre, Tom Clancy’s The Division 2.

Sviluppato con una versione aggiornata del motore grafico Snowdrop, il gioco sarà disponibile dal 15 marzo 2019 in tutto il mondo per PlayStation®4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Inoltre, è ora possibile iscriversi sul sito ufficiale per poter partecipare alla beta.

Ambientato sette mesi dopo la diffusione di un virus letale nella città di New York, The Division 2 alza la posta in gioco immergendo i giocatori in una Washington D.C. ormai devastata e sul punto di capitolare, ma riprodotta in ogni dettaglio. Dopo il virus, tempeste, allagamenti e il susseguente caos hanno trasformato radicalmente l’intera città. Da aree urbane allagate a siti storici e monumenti devastati, i giocatori si ritroveranno in uno scenario open world davvero dinamico e contraddistinto da un’ampia gamma di ambientazioni e biomi. Come agenti della Divisione ormai veterani, i giocatori sono l’ultima speranza contro il crollo totale della società, mentre alcune fazioni lottano per conquistare il potere. Se Washington D.C. andasse perduta, l’intera nazione sarà distrutta.

Con lo sviluppo guidato da Massive Entertainment in collaborazione con altri sette studi in tutto il mondo, Tom Clancy’s The Division 2 è la nuova evoluzione di quella straordinaria esperienza GDR e sparatutto online open world, che ha debuttato con il primo gioco. Sviluppato pensando soprattutto all’endgame ed enfatizzando la libertà strategica offerta a ciascun giocatore, Tom Clancy's The Division 2 è basato sui feedback raccolti in più di due anni dalla community di The Division, per offrire un’esperienza ancora più ricca e profonda.

Fin dal primo giorno, la campagna principale di Tom Clancy's The Division 2 darà vita anche a una solida esperienza endgame arricchita da nuove sfide e svolte narrative, andando a offrire un’esperienza avvincente e unica per ogni genere di giocatore. Una volta che i giocatori avranno raggiunto il livello 30, potranno scegliere fra diverse Specializzazioni, come demolitore, tiratore scelto o survivalista. La specializzazione è un sistema di progressione del personaggio flessibile e versatile che offre ai giocatori una nuova classe di abilità, mod, talenti e strumenti, come le nuove armi, che garantiranno nuove opportunità di sviluppare il proprio personaggio e creare l’equipaggiamento che si desidera. Inoltre, saranno disponibili diverse esperienze PvP, come World Tier scalabili e una Zona Nera completamente riprogettata e ribilanciata, il tutto disponibile fin dal lancio. Tom Clancy’s The Division 2 introdurrà anche un’assoluta novità per il franchise, gli assalti per otto giocatori, che metteranno alla prova il lavoro di squadra anche degli agenti più esperti.

Fondato su un impegno online a lungo termine, Tom Clancy's The Division 2 continuerà a offrire nuovi contenuti anche dopo il lancio. I contenuti post-lancio offriranno nuove sfide e innovazioni di gioco. Ma soprattutto, i giocatori avranno accesso a un intero anno di missioni basate sulla storia, espansioni delle mappe e nuove funzionalità di gioco. Sarà disponibile un premium pass opzionale che darà ai giocatori la possibilità di accedere a un anno di contenuti premium ed esclusivi, con maggiori dettagli che saranno svelati molto presto.