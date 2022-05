The Division 2: tantissime novità con la Stagione 9, nuovo weekend gratis

Proprio come promesso pochi giorni fa, Ubisoft ha svelato tutte le novità che saranno introdotte con l'imminente Stagione 9 di Tom Clancy's The Division 2. Il looter-shooter si appresta ad accogliere dal 12 maggio una nuova fazione, nuovi nemici, missioni inedite e tanto altro ancora.

Un nuovo nemico emerge nella Season 9: la nuova stagione prosegue la storia di The Division e riporta gli agenti ad affrontare le conseguenze della loro uccisione di un ex comandante della Divisione diventato traditore. Un nuovo obiettivo, il Capitano Lewis, è là fuori e la Divisione deve raccogliere informazioni e affrontare quattro True Sons di alto rango prima di poterlo affrontare. La stagione 9 è una delle tre stagioni previste per tutto l'anno.

Nuova modalità cooperativa per otto giocatori: Countdown è una nuova e intensa modalità cooperativa in cui fino a otto agenti della Divisione vengono inviati a una centrale elettrica e hanno 15 minuti per stabilizzare la centrale e prevenire un blocco. Gli agenti, schierati in due squadre da quattro, inizieranno in luoghi diversi sulla mappa e dovranno collaborare per superare la sfida. La Divisione dovrà confrontarsi con alcuni nemici familiari e dovrà respingerli per mettere in sicurezza l'impianto, quindi richiedere l'estrazione prima che scada il tempo.

Nuova funzionalità – Expertise: a partire dal 12 maggio, la funzione Expertise offre ai giocatori un nuovo modo per migliorare il proprio equipaggiamento con aggiornamenti ai valori di base come danno, armatura e statistiche delle abilità. I giocatori possono aumentare la loro esperienza usando qualsiasi oggetto nel gioco. Usare oggetti più vari significa aumentare il loro livello. L'esperienza consente inoltre ai giocatori di aumentare le statistiche di base di ogni singolo oggetto e raggiungere un nuovo limite di potenza.

Nuove armi e equipaggiamento: il nuovo aggiornamento includerà anche una varietà di nuovi oggetti, tra cui il set di equipaggiamento Heartbreaker, nuovi oggetti esotici, oggetti con nome e altro ancora. Ulteriori ricompense saranno offerte ai giocatori con il Season 9 Pass.

In "Alleanza segreta", il nome ufficiale della nuova Stagione, il team ha inoltre modificato la Caccia all'Uomo per renderla totalmente compatibile con un sistema di narrazione a episodi. Invece che esplorare i 12 e più distretti di Washington, l'obiettivo sarà circoscritto a un area più limitata, il che darà l'opportunità di offrire storie più ristrette ma dense di contenuti, evitando così fastidiose ripetizioni di stagione in stagione. Potete apprendere ulteriori informazioni collegandovi a questo indirizzo.

Inoltre, saranno attivi i Twitch Drops dal 12 al 31 maggio, e guardando un totale di 4 ore di stream legati a The Division 2 potrete ottenere una varietà di oggetti in-game. Dulcis in fundo, potrete approfittare del nuovo weekend di gioco gratuito che si terrà dal 13 al 15 maggio su tutte le piattaforme.