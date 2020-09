The Division 2: The Summit e teaser dell'update invernale nel video dell'evento Ubisoft

Gli sviluppatori di Massive Entertainment mostrano nel pre-show dell'evento Ubisoft Forward il video di presentazione di The Summit, il nuovo update di The Division 2 Warlords of New York.

Il piatto forte dell'Update 11 del celebre sparatutto a mondo aperto di Ubisoft amplierà i contenuti del titolo portando in dote The Summit, una modalità PvE ambientata tra i 100 piani di un grattacielo pieno di sfide da affrontare.

Il grattacielo di The Summit offrirà delle attività cooperative "simil-Orda" che obbligheranno gli Agenti della Divisione a ingegnarsi per raggiungere il bottino raro presente sul tetto dell'edificio.Si tratterà quindi di una modalità simile a quella offerta dalle sfide Underground del primo capitolo di Tom Clancy's The Division.

Il lancio di The Summit è previsto per il 22 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One: la modalità in questione potrà essere fruita gratuitamente da tutti gli acquirenti dell'espansione di The Division 2 Warlords of New York.