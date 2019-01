The Division 2: trailer e immagini della modalità Zona Nera e del PvP

Ubisoft ha pubblicato un trailer e una serie di immagini dedicate alle modalità multigiocatore di Tom Clancy's The Division 2, denominate Zona Nera (PvE/PvP) e Conflitto (PvP).

La prima è una vecchia conoscenza della serie, qui presente in una forma rinnovata. Nella Washington D.C. di questo secondo capitolo sono presenti tre distinte Zone Nere, ognuna con ambientazioni e sfide uniche: Ovest (Georgetown), Est (Capital Station) e Sud (Waterfront). Queste aree sono in grado di ospitare fino ad un massimo di 12 giocatori, che possono decidere di collaborare per ottenere equipaggiamento di alto livello, oppure tradire gli altri agenti e ricevere lo status di Traditore.

In Conflitto si scontrano due squadre composte da quattro giocatori ciascuna. Da una parte c'è il team della SHD (Strategic Homeland Division), dall'altra i Traditori. Le due modalità previste, Dominio e Schermaglia, si svolgono su tre mappe poste all'esterno di quella principale. Queste modalità prevedono un sistema di progressione a parte che garantisce ai giocatori delle ricompense uniche che possono essere utilizzate nel mondo principale di The Division 2. In Dominio le squadre combattono per il controllo di tre zone, mentre in Schermaglia vince il team che mette a segno il maggior numero di uccisioni.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a guardare il video di Ubisoft allegato in cima alla notizia, oppure a leggere lo speciale sul PvP di The Division 2 a cura del nostro Francesco Fossetti. Ricordiamo che il titolo verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 15 marzo. Dopo aver pubblicato il trailer della storia, la compagnia francese ha svelato che la Beta Privata si svolgerà dal 7 all'11 febbraio per tutti coloro che hanno preordinato una copia del gioco.