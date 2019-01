The Division 2: trapela online la data di apertura della Beta privata

La scheda di Walmart Canada dedicata a Tom Clancy's The Division 2 riporterebbe delle interessanti informazioni sulla prossima fase di Beta testing privata che non sono state ancora rivelate da Ubisoft Toronto.

Stando a quanto specificato da Walmart Canada, tutti coloro che prenoteranno il nuovo capitolo della serie action post-apocalittica dedicata agli Agenti della Divisione riceveranno una mail con un codice che permetterà loro di accedere alla fase di testing.

Il termine ultimo per la ricezione del messagio da parte di Ubisoft è indicato per il 1° febbraio, ed è proprio questo elemento a far presagire l'apertura della Beta privata proprio per tale data. Le indiscrezioni riportate dallo store nordamericano, oltretutto, continuano ad essere presenti nella scheda del gioco e, nel momento in cui scriviamo, possono essere ancora consultate online.

A prescindere dalla veridicità o meno di queste indiscrezioni, la Beta di The Division 2 dovrebbe offrire un assaggio dell'esperienza open-world del titolo, delle missioni cooperative e delle attività endgame da svolgersi all'interno della pericolosa Zona Nera di Washington D.C.

Nell'attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte delle alte sfere di Ubisoft, ricordiamo a tutti gli appassionati di sparatutto free roaming che The Division 2 sarà disponibile a partire dal 15 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.