The Division 2: Ubisoft apre le iscrizioni per la Beta

In occasione della conferenza Xbox E3 2018, Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sul nuovo titolo di uno dei suoi franchise più acclamati e venduti di sempre, Tom Clancy’s The Division 2. Sviluppato da una versione aggiornata del motore grafico Snowdrop, il gioco sarà disponibile dal 15 marzo 2019 in tutto il mondo per PlayStation 4, Xbox e PC.

Inoltre, è ora possibile iscriversi sul sito ufficiale per poter partecipare alla Beta. Ambientato sette mesi dopo la diffusione di un virus letale nella città di New York, Tom Clancy's The Division 2 immergerà i giocatori in una Washington D.C. devastata e pericolosa. Il mondo è sull’orlo del collasso e i suoi abitanti stanno vivendo la più grande crisi mai affrontata dal genere umano. Come agenti della Divisione ormai veterani, i giocatori sono l’ultima speranza contro il crollo totale della società, mentre alcune fazioni lottano per conquistare il controllo. Se Washington D.C. andasse perduta, l’intera nazione sarà distrutta.

Con lo sviluppo guidato da Massive Entertainment in collaborazione con altri sette studi in tutto il mondo, Tom Clancy’s The Division 2 è la nuova evoluzione di quella straordinaria esperienza GDR e sparatutto online open world, che ha debuttato con il primo titolo. Creato considerando tutti i feedback raccolti in più di due anni dalla community di The Division, Tom Clancy's The Division 2 offrirà una campagna molto profonda che si svilupperà naturalmente verso un ricco endgame per dare vita a un’esperienza avvincente e unica per ogni genere di giocatore.