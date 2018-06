The Division 2: Ubisoft chiarisce che non verrà inclusa la modalità battle royale

I titoli battle royale stanno riscontrando un successo pazzesco, e sempre più produzioni stanno includendo una modalità del genere, come Battlefield V e Call of Duty Black Ops 4. The Division 2, invece, non sarà tra questi.

In un evento pre-E3 dedicato alla stampa, Ubisoft è stata molto chiara: "No, non ci sarà in The Division 2. Ci stiamo concentrando sulla rifinitura dell'esperienza, sia per la campagna che per l'end-game, al fine di includere al lancio un'ampia varietà di attività per i giocatori. Queste, però, non includeranno la battle royale".

Cosa ne pensate al riguardo? Ricordiamo che Tom Clancy's The Division 2 arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 15 marzo 2019.