The Division 2: Ubisoft illustra le modifiche e le novità dell'update di fine luglio

Gli sviluppatori di Massive Entertainment ci informano di aver effettuato un aggiornamento "silenzioso" di The Division 2, ossia lato server e senza necessità per gli utenti di scaricare alcuna patch, per introdurre diverse modifiche e innovazioni al loro sparatutto a mondo aperto targato Ubisoft.

Scorrendo le note dell'aggiornamento possiamo notare la reintroduzione delle Classifiche online legate alla Leaderboard del Raid, una funzionalità rimossa a causa di un problema evidenziato dagli utenti nel numero di attività disputate e superate dal proprio Agente digitale.

Grazie alle indicazioni offerte dai partecipanti al server di test, gli autori di Ubisoft Massive decidono di rendere finalmente disponibili le ambientazioni dell'Update 5 di Episodio 1 come quelle di Camp White Oak, dello Zoo Nazionale di Manning e del College Kenly, ciascuna caratterizzata da una serie di missioni di alto profilo da svolgersi, preferibilmente, in cooperativa multiplayer.

Sempre con questo update lato server viene poi risolto un problema che impediva ai giocatori di portare al livello 500 l'equipaggiamento del proprio alter-ego servendosi dei banchi da lavoro e chiusa una falla ingame che permetteva agli utenti di ottenere un quantitativo spropositato di oggetti semplicemente sparando a una cassa di rifornimento collocata in un punto preciso della mappa di Washington D.C. tramite un glitch.

Sapevate inoltre che Ubisoft starebbe prendendo seriamente in considerazione l'idea di sviluppare un capitolo spin-off di The Division narrativo e senza multiplayer?