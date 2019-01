The Division 2: Ubisoft illustra il nuovo sistema degli Agenti Rinnegati

Gli sviluppatori di Massive Entertainment ci offrono un nuovo approfondimento sulla componente multiplayer di Tom Clancy's The Division 2 descrivendo nel dettaglio le dinamiche che sperimenteremo una volta scelto di intraprendere la via dell'Agente Rinnegato in una delle Zone Nere di Washington D.C.

Per cercare di superare le principali criticità del sistema dei Rogue Agents riscontrato dagli utenti del capitolo originario ambientato tra i grattacieli di New York, gli autori della sussidiaria svedese di Ubisoft hanno voluto stravolgere completamente tali meccaniche di gioco con l'adozione di un nuovo sistema di progressione suddiviso in tre parti.

La prima attiverà lo Status di Traditore e verterà attorno alle attività da svolgere con le sfide open-world di Furti e Avidità: in queste missioni, gli utenti dovranno impegnarsi a rubare il bottino di altri giocatori, tagliare cavi di estrazione e dirottare rifornimenti per ottenere l'accesso a un covo ladri, un hub "itinerante" gestito da ricettatori di armi ed elementi di equipaggiamento trafugati che permetterà ai Traditori di recuperare il "normale" stato di Agenti SHADE.

I Traditori che vorranno passare al secondo livello e diventare Rinnegati non dovranno fare altro che attaccare (e abbattere) un altro Agente. In questo caso, il sistema di progressione sarà simile a quello del primo The Division, con l'unica differenza rappresentata dal fatto che sarà possibile elevare ulteriormente il proprio livello una volta messo a segno un numero sufficiente di uccisioni.



Lo step finale dei Rinnegati sarà infatti rappresentato dallo stato di Caccia all'Uomo: in questa fase, bisognerà raggiungere un terminale SHADE per azzerare il proprio "livello di minaccia" e ricevere delle ricompense di alto livello prima di essere abbattuti dagli altri Agenti presenti nella Zona Nera. I più coraggiosi (o incauti) potranno persino servirsi del terminale per elevare il livello di minaccia e incrementare il valore delle ricompense, a patto di raggiungere il secondo terminale prima di cadere vittima dei colpi nemici.



Su queste pagine trovate un ulteriore approfondimento sul PvP e sulle Zone Nere di Tom Clancy's The Division 2, ma prima vi ricordiamo che il lancio del nuovo sparatutto free roaming di Ubisoft è previsto per il 15 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.