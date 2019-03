The Division 2: Ubisoft Massive promette un supporto post-lancio di qualità

Ubisoft Massive è tornata a discutere di Tom Clancy's The Division 2, il nuovo capitolo della serie looter shooter che, dopo averci portato tra le strade innevate di New York, vedrà la sua continuazione narrativa nelle più soleggiate, ma pur sempre post-pandemiche ambientazioni di Washington D.C.

In particolare, gli sviluppatori dello studio si sono concentrati su ciò che il titolo offre attualmente ai suoi utenti, e su quanto invece arriverà tramite i contenuti gratuiti post-lancio.

"Ci impegneremo allo stesso modo con The Division 2. Abbiamo appreso tantissimo riguardo a come si supporta un gioco di The Division con il primo capitolo. Questo vale non solo per il gioco base che abbiamo pubblicato, ma anche per il suo supporto post-lancio. Quindi non ignoreremo la community.

Pubblicheremo tre major update che aggiungeranno contenuti gratuiti, in modo che non vengano divisi fra loro e che coprano nuove missioni, temi narrativi, aree da esplorare, e contenuti PvP. Lanceremo anche tre specializzazioni nell'Anno 1".

Ricordiamo ai lettori che Tom Clancy's The Division 2 è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nell'attesa di poter condividere con voi la recensione definitiva del gioco, vi invitiamo a consultare la nostra nuova Anteprima per approfondire il looter shooter di Ubisoft.