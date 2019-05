The Division 2: Ubisoft potrebbe modificare la difficoltà del raid

Dopo aver chiarito la questione matchmaking, Ubisoft Massive ha recentemente discusso della difficoltà, secondo alcuni sin troppo ostica, del raid a 8 giocatori di Tom Clancy's The Division 2.

Come vi abbiamo riportato sulle nostre pagine, il raid dello shooter-looter di Ubisoft è stato completato in sole 5 ore su PC, dove gli utenti possono agevolarsi la vita mirando con il mouse e beneficiando di frame-rate più alti. Su console, dove invece vigono dei maggiori limiti tecnici, l'incursione è stata completata in tre giorni, e parte della community PS4 e Xbox One si è trovata più in difficoltà di quanto previsto.

Come ha spiegato Ubisoft Massive nel subreddit dedicato al gioco, questo era di fatto considerato dagli stessi sviluppatori il raid più complesso della serie. Tuttavia, non è escluso che la difficoltà della missione venga eventualmente abbassata se lo si riterrà opportuno:

"Il raid è stato concepito per rappresentare la più grande sfida nella storia del franchise, costruito attorno all'idea di un team in comunicazione e ben coordinato.

Detto ciò, la questione difficoltà fa parte del feedback di cui andiamo in cerca sin dal lancio di Dark Hours, e non è fuori discussione che delle modifiche possano essere apportate". Voi come avete trovato la difficoltà del raid? Fateci sapere la vostra nei commenti.