The Division 2: Ubisoft promette più contenuti al lancio e un end-game di maggior qualità

Nell'ultima riunione con gli azionisti, Ubisoft ha annunciato che Tom Clancy's The Division 2 sarà uno dei suoi titoli di punta per l'anno fiscale in corso: ciò significa che verrà lanciato prima del 31 marzo 2019.

Per l'occasione, ha anche avuto modo di parlare del gioco e degli obiettivi del team di sviluppo. Innanzitutto, il CEO Yves Guillemot ha assicurato che tutti i team stanno lavorando sodo per includere un maggior quantitativo di contenuti al lancio rispetto a quelli offerti dal primo capitolo. Anche i piani post-lancio sono più ambiziosi: l'obiettivo è quello di pubblicare aggiornamenti più grandi e soprattutto in maniera più frequente.

I buoni propositi, tuttavia, non terminano qui. Ubisoft ha anche promesso un end-game più variegato e profondo. La compagnia ha ammesso che questa era una delle componenti più deficitarie di The Division, e punta a fornire ai giocatori contenuti più stimolanti in futuro. A tal proposito, il CFO Alain Martinez ha ribadito quanto affermato in occasione dell'annuncio: il team ha raccolto un'enorme mole di dati e il feedback dei giocatori negli oltre due anni trascorsi dall'uscita del precedente capitolo, con l'unico ambizioso obiettivo di migliorarlo in ogni singola componente.

Cosa ne pensate delle loro parole? L'end-game di The Division vi ha soddisfatti, o ritenete anche voi che necessiti di alcuni miglioramenti? Tom Clancy's The Division 2 è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC entro il 31 marzo 2019. Secondo alcune voci non confermate, ci sarebbero almeno 1000 sviluppatori al lavoro sul gioco.