The Division 2: Ubisoft si scusa per l'insulto agli omosessuali presente nel gioco

Ubisoft ha riposto una notevole cura nella caratterizzazione del mondo di gioco di Tom Clancy's The Division 2. Le strade e gli edifici di Washington D.C. sono ricchi di dettagli che si lasciano ammirare dai giocatori tra una sparatoria e l'altra. Qualcosa, tuttavia, sembra essere sfuggita al controllo di qualità.

Nei giorni scorsi l'attenzione di un utente è stata catturata da uno dei tanti murali disegnati sulle pareti dei palazzi della capitale statunitense. Si tratta, nello specifico, di una re-interpretazione della copertina del singolo Police Story della punk band Black Flag (il cantante, Henry Rollins, è originario di Washington), nella quale la pistola è stata sostituita da una ben più invitante ciambella. Sul distintivo del poliziotto, tuttavia, è possibile leggere la medesima parola presente sulla cover del singolo, anche se in una versione leggermente rielaborata: FA6607. È sufficiente giusto un pizzico di immaginazione, tuttavia, per capire che si tratta della parola "Faggot", che gli anglosassoni utilizzano in maniera dispregiativa per riferirsi agli omosessuali.

Come potete facilmente immaginare, la scoperta ha scatenato l'indignazione dell'intera comunità omosessuale, che non ha mancato di esprimere tutta la sua delusione sui canali social. Accortasi del problema, Ubisoft ha rimosso il murale con l'ultima patch e si è scusata pubblicamente, promettendo una maggiore attenzione in futuro: "Ci scusiamo per quest'immagine che è sfuggita al nostro processo di revisione dei contenuti, che stiamo analizzando a fondo per evitare che sviste del genere si ripresentino in futuro".

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che, dopo i problemi riscontrati nei giorni scorsi, i progetti giornalieri e settimanali sono stati riabilitati. Ricordiamo inoltre che il raid per 8 giocatori facente parte del recente aggiornamento Tidal Basin aprirà i battenti il prossimo 25 aprile. Sarà intitolato Operazione Cuore della Notte.