The Division 2: Ubisoft ci spiega in video come gira su Google Stadia

Dopo aver introdotto la nuova Specializzazione del Gunner nell'universo post-apocalittico di The Division 2, gli autori di Ubisoft Massive illustrano in un video diario le sfide e le opportunità offerte dall'approdo del loro apprezzato sparatutto a mondo aperto su Google Stadia.

Al Creative Director di Massive Entertainment, Julian Gerighty, è toccato il compito di tratteggiare l'esperienza narrativa, grafica, ruolistica e prettamente ludica che attende coloro che indosseranno i panni degli Agenti della Divisione di Washington D.C. una volta entrati nella nuvola digitale del nuovo, ambizioso servizio in game streaming di Google.

Decisamente più interessante, specie per chi conosce già il gioco ed è curioso di sapere come girerà su Stadia, è invece la parte del video diario con protagonista Calle Lejdfors: il Technical Director di Ubisoft Massive sottolinea la grande opportunità offerta dall'ingresso nell'agone videoludico di un colosso tecnologico come Google e si dice elettrizzato dall'idea di utilizzare la banda e l'infrastruttura fisica messa a disposizione da Big G con Stadia per "sfruttare il gioco al meglio" e offrire "un'esperienza potente e visivamente fantastica".

Per tutta la durata del video che campeggia a inizio articolo si possono ammirare delle scene di gameplay che, presumibilmente, dovrebbero provenire proprio dalla build di The Division 2 accessibile in game streaming a 720p, in FullHD o in 4K e 60fps su Google Stadia. The Division 2, come tutti gli altri videogiochi di Ubisoft già commercializzati e gli altri che vedranno la luce nel corso dei prossimi mesi, sarà disponibile su Google Stadia anche attraverso l'abbonamento uPlay Plus annunciato da Ubisoft durante l'E3 2019.