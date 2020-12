The Division 2: Ubisoft svela l'update nextgen per PS5 e Xbox Series X/S

Nel corso dell'ultimo evento in streaming organizzato per illustrare le novità contenutistiche in arrivo nella dimensione sparatutto di The Division 2, il team di Ubisoft Massive ha confermato di essere al lavoro sull'update nextgen che introdurrà delle migliorie specifiche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Sulla scorta delle anticipazioni condivise dagli autori svedesi, l'aggiornamento in questione avverrà in contemporanea con il Title Update 12.1 che interesserà tutte le versioni di Tom Clancy's The Division 2 a partire dal 2 febbraio 2021.

Grazie a questa patch, gli esploratori della Washington post-apocalittica del gioco base e della Grande Mela dell'espansione Warlords of New York potranno attingere alla superiore potenza computazionale delle console nextgen per aumentare fino ai 4K la risoluzione e a 60fps il framerate. Maggiori dettagli sulle migliorie che interesseranno la versione Xbox Series S e sugli eventuali elementi grafici inediti che verranno introdotti con questo update saranno condivisi da Massive Entertainment entro breve.

Con l'ottimizzazione di The Division 2 per PS5 e Xbox Series X/S, Ubisoft conferma quindi di voler supportare ancora a lungo il proprio sparatutto tattico attraverso nuovi aggiornamenti che, per tutto il 2021, promettono di arricchire ulteriormente la già corposa offerta ludica del titolo.