The Division 2 tra upgrade next-gen e skin gratis di Resident Evil: ecco tutte le novità

Ubisoft ha pubblicato una corposa serie d'informazioni sull'imminente aggiornamento in arrivo per Tom Clancy's The Division 2, il quale non solo segnerà l'inizio di una collaborazione con Capcom a tema Resident Evil ma porterà anche il gioco sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X.

Sul forum ufficiale è infatti stato pubblicato il breve changelog dell'update, che coinvolgerà anche le versioni PC, Xbox One e PS4 del gioco con una serie di bugfix e la modifica al sistema di ottimizzazione di armi ed armature, i cui costi verranno sensibilmente ridotti per consentire ai giocatori di effettuare almeno un tentativo per ogni ora di gioco. L'aggiornamento in questione, in arrivo domani, verrà preceduto da una fase di manutenzione programmata dei server di Tom Clancy's The Division 2 che partirà alle ore 9:30 italiane di domani, martedì 2 febbraio 2021, e dovrebbe terminare entro tre ore.

Ecco il peso dell'aggiornamento per le versioni già disponibili del gioco:

Xbox One: 5,2 GB

PlayStation4 4,3 GB

PC: 5,1 GB

Non sono invece stati svelati i dettagli sul peso del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il quale dovrà molto probabilmente essere riscaricato completamente su entrambe le console di nuova generazione.

Per quello che riguarda invece l'evento a tempo dedicato a Resident Evil, i giocatori potranno riscattare la skin gratuita di Leon effettuando l'accesso ai server nel periodo compreso tra il 2 e il 25 febbraio 2021, durante il quale saranno messi a disposizione anche dei progetti S.T.A.R.S. di Supporto e Assalto tramite i quali i giocatori potranno ottenere sempre in maniera gratuita delle toppe per lo zaino e dei ciondoli a tema.

Vi ricordiamo che l'upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X di The Division 2 permetterà di giocare a 4K e 60fps su entrambe le piattaforme.