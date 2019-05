The Division 2: gli utenti della community scoprono una Loot Cave

Le Caverne dei Tesori ricorrono ciclicamente nei videogiochi a sviluppo continuo (i cosiddetti GaaS come Destiny o Anthem) che fanno dell'acquisizione progressiva di equipaggiamento la loro chiave di volta. Non c'è da sorprendersi, quindi, se i fan di The Division 2 affermano di aver trovato una di queste Loot Cave.

L'Agente della Divisione di Washington D.C. conosciuto su YouTube come WiLLiSGaming ha voluto condividere questa scoperta con il resto della community dello sparatutto free roaming di Ubisoft realizzando un filmato esplicativo che illustra, con dovizia di particolari, dove si trova questa Caverna dei Tesori e quali azioni bisogna compiere per massimizzare l'acquisizione di elementi di equipaggiamento rari.

In base alle informazioni condivise dallo youtuber, per raggiungere questa Loot Cave bisogna affrontare la missione "Bank Headquarters" (che vi lasciamo volutamente in inglese per non mostrare il fianco agli spoiler) e attendere il momento in cui bisogna difendere il terminale di un computer dall'assalto a oltranza dei nemici.

Posizionandosi strategicamente in un punto specifico della mappa per colpire gli avversari assieme alla propria squadra, sembra infatti possibile creare un vero e proprio "imbuto della morte" dove poter crivellare di pallottole i nemici nella maniera più veloce possibile e con l'unico scopo di riceverne in cambio il prezioso bottino di livello raro. Date un'occhiata al video di cui sopra e diteci cosa ne pensate di questa Loot Cave. Prima, però, ricordiamo a chi ci segue che su queste pagine potete consultare le Guide di The Division 2 dedicate al Raid Ore Buie a otto giocatori con le attività da svolgere per ottenere il fucile Eagle Bearer ed eliminare Boomer.